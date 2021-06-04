Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yaptırılır? Ücretsiz mi, nerede yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor ve bu konuda sevgi izi de büyük önem taşıyor. Özellikle kendini ifade etmeyecek olanlar ya da zihinsel engeli, unutkanlık gibi progrableri bulunanlar için hayati önem taşıyan bu konuyla ilgili tüm bilgileri derledik.
SEVGİ İZİ NEDİR?
Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı.
Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.
SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?
Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.