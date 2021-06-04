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    • 04.06.2021 11:27
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    ? ? Ücretsiz mi, nerede yapılıyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? ? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bugün ATV’nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Balıkesir Altınoluk'taki 80 yaşındaki Adil Kalaycı’nın yürüyüşe gittiği ve kaybolduğu, kolundaki sevgi izi dövmesi ile bulunduğunun açıklanmasının ardından gündemde merak konusu oldu ve detaylar sorgulanıyor. Peki sevgi izi Üüretsiz mi, nerede yapılıyor?

    takvim.com.tr
    Sevgi izi nedir?

    Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yaptırılır? Ücretsiz mi, nerede yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor ve bu konuda sevgi izi de büyük önem taşıyor. Özellikle kendini ifade etmeyecek olanlar ya da zihinsel engeli, unutkanlık gibi progrableri bulunanlar için hayati önem taşıyan bu konuyla ilgili tüm bilgileri derledik.

    SEVGİ İZİ NEDİR?

    Müge Anlı kaybolan kişiler ile yakınlarını bir araya getirebilmek amacıyla bir projenin hayata geçirilmesini amaçladı.

    Bu proje kapsamında kaybolan kişilerin kollarında bulunan kod sayesinde kendisini ifade edemeyecek durumda olsalar bile yakınları kolaylıkla tespit edilebiliyor.

    SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?

    Sevgi izi dövmesi yapabilmek için ilk olarak "benibuldular.com" sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor.

        Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası verilecek. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak yapılacak. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabilecek.
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