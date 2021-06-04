Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yaptırılır? Ücretsiz mi, nerede yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunmaya devam ediyor ve bu konuda sevgi izi de büyük önem taşıyor. Özellikle kendini ifade etmeyecek olanlar ya da zihinsel engeli, unutkanlık gibi progrableri bulunanlar için hayati önem taşıyan bu konuyla ilgili tüm bilgileri derledik.