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    • 23.05.2021 21:39
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    Organize suç örgütü elebaşı 'in son videosunu çektiği otelin sahibi düşmanı Khalaf Ahmad Al Habtoor çıktı!

    Son dakika haberleri... Çektiği videolar ile aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı ’in, ’nde son videosunu çektiği otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı. Habtoor Grup Yönetim Kurulu Başkanı Khalaf Ahmad Al Habtoor'un Arap iş adamlarına Türk vatandaşlarının tümünü işten çıkarma ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yaptığı öğrenildi.

    Peker'in son videosunu nerede çektiği ortaya çıktı!

    Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.

    TÜRK ÜRÜNLERİNİ BOYKOT ÇAĞRISI
    Sedat Peker'in algı operasyonuna ilişkin son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibi Habtoor Grup Yönetim Kurulu Başkanı Khalaf Ahmad Al Habtoor; Arap iş adamlarına Türk vatandaşlarının tümünü işten çıkarma ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yaptığı yapmıştı.

    Sedat Peker'in korunduğu otellerin sahibi olan Khalaf Ahmad Al Habtoor, Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yazdığı bir analizde şu iddiada bulunmuştu:

    "Erdoğan Suudilerin kırmızı halısını hak etmiyor"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddiaların araştırılması talebiyle yaptığı başvuruda, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.


    Khalaf Ahmad Al Habtoor
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    Peker'in son videosunu nerede çektiği ortaya çıktı!
    Haberler Güncel Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in son videosunu çektiği otelin sahibi Türkiye düşmanı Khalaf Ahmad Al Habtoor çıktı!