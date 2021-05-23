Sedat Peker'in korunduğu otellerin sahibi olan Khalaf Ahmad Al Habtoor, Başkan Erdoğan'ın 2015 yılında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde yazdığı bir analizde şu iddiada bulunmuştu:

"Erdoğan Suudilerin kırmızı halısını hak etmiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iddiaların araştırılması talebiyle yaptığı başvuruda, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.



Khalaf Ahmad Al Habtoor