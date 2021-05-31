15 Temmuz darbe girişimini 4 ay önce 'fısıldayan' eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli yazısı Sedat Peker'in içinde olduğu senaryoyu deşifre ediyor. Rubin'in, The American Enterprise Institute'daki yazısı 15 Temmuz'da başarısız olan ABD Başkanı Obama ve halefi görülen Hillary Clinton'ın yeni darbe için düğmeye bastığını gösteriyor.
SPONSOR ABD, BAE VE FETÖ
Ancak Kasım 2016'da Trump'ın başkan seçilmesiyle hesaplar bozuldu. Biden'ın göreve başlamasıyla 4,5 yıl önceki senaryo raftan indirildi. Peker'in FETÖ'nün 17-25 Aralık tezlerini tekrarlaması ve iftira videolarını 15 Temmuz'un finansörü BAE'den yayınlaması resmi tamamlıyor.
4,5 YIL SONRA RAFTAN İNDİRİLDİ
Michael Rubin, 12 Ekim 2016'da 3. darbe iddiasında bulunmuştu. Rubin, Türkiye'deki darbe heveslilerini heyecanlandıran yazısında, 15 Temmuz'u sulandırmaya çalıştı. Darbe girişiminin çok amatörce yapıldığını ve bu darbe girişiminin Erdoğan'a düşmanlarını temizleme imkanı verdiğini söyleyen Rubin, FETÖ'cülerin darbeye katıldığını belirtti ancak Kemalist subayların da darbeye katıldığını öne sürdü.
HAYATINA DA MAL OLABİLİR
Rubin daha sonra da AK Parti içinde bulunan herkesin ellerinin temiz olmadığını ileri sürdüğü yazısında "Erdoğan'ın durdurulması" gerektiği gibi imalarda da bulunuyor. Rubin, "Ama üçüncü bir darbe en şiddetlisi olabilir; pekâlâ Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına da mal olabilir" diyor. Rubin'in darbe senaryolu yazısının en dikkat çeken kısmı ise organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı YouTube yayınlarıyla Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan Sedat Peker ile ilgili yaptığı değerlendirmeler. Peker'in durumunun ilginç olduğu ve Türkiye'nin en güçlü mafyası olarak bilindiği aktarılan yazıda, Erdoğan'a yönelik suikast girişimlerinin olacağı da öne sürülüyor.