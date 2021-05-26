"TÜRK HALKI AKLI YIKANARAK PEKER VİDEOLARINA HAZIRLATILDI"

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Sedat Peker videolarına nasıl hazırlatıldığını anlatan Meşhur, "Ama bütün bu operasyonlardan önce ABD dedi ki: "Şimdi nakletsek ve Türk hükümetine sövmeye başlasa, Türk halkı inanmaz. Çünkü adam mafya ve geçmişi kirli. Önce akılları yıkayıp kabule hazırlamalıyız. Türk gençliğinin bilinç altını işgal etmeliyiz." ABD bu planı yaptı ve bir dosttan yardım istedi. Muhammed bin Selman'a gittiler ve "Türkiye'de senin istihbarat yardımına ihtiyacımız var" dediler. O da bu görevi kabul etti. Görevi, Türk aklını kontrol etmek ve bu operasyona hazırlamaktı. Hemen harekete geçildi ve MBC'nin Türkiye özel kanalıyla irtibat kuruldu. Bu kanal, Suudi istihbaratın Türkiye'deki küçük bir parçası. Suud'un Türkiye'deki istihbari faaliyetlerini görünce vallahi şok oldum" diyerek, Suud desteğiyle çekilen bazı dizilerle "iyi mafya" algısının Türk halkının aklına yerleştirildiğini söyledi.