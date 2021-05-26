Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili YouTube hesabından yeni bir video daha yayınladı ve çarpıcı söylemlerde bulundu.
Peker'in Türkiye'den kaçış sürecini, Fas'tan da BAE'ye teslim ediliş hikayesini anlatan Meşhur, Suudi Arabistan istihbaratının bu olaylardaki rolüne değindi.
"FAS'TAN BAE'YE KAÇIRILDI"
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Peker'i tutuklayıp BAE'ye, ABD aracılığında Fas'ın teslim ettiğini söyledi:
"Sedat Peker ilk önce, uyuşturucu ve mafya işlerinin yoğun olduğu Balkanlar'a gitti ve Karadağ'a yerleşti. Oradan da Fas'a geçti. Fas polisi ise burada Sedat Peker'i tutukladı. Daha sonra ortaya Michael Rubin çıktı ve "Onu BAE'ye götürmek istiyoruz" dediler. Peker'i Türkiye'ye rağmen Fas'tan resmi olarak götüremezlerdi. Neden? Çünkü o durumda Türkiye, Fas muhalefetini Türkiye'ye getirip Fas Kralı'nı medya bombardımanına tutardı. Tutuklanacakken kendi kaçmış gibi yapıp Peker'i BAE'ye götürdüler. Peker ABD'nin aracılığıyla kaçırıldı."