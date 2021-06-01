1 Haziran piknik yerleri açıldı mı, kapalı mı? Piknik yapmak yasak mı? Mesire alanları ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vakaların düşüşe geçmesiyle birlikte tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçildi. Haziran ayında geçerli olan yeni genelgede işyerleri nasıl faaliyet gösterecek? Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri piknik alanları oldu, peki açıldı mı?
PİKNİK YERLERİ AÇIK MI KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında piknik yapılıp yapılmayacağı hakkında henüz bilgi açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.
MESİRE ALANLARI AÇIK MI?
Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.