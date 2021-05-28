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    • 28.05.2021 17:27
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    ile ilgili sözler mesajlar! 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları sözleri (Resimli)

    29 Mayıs ile ilgili sözler mesajlar! İstanbul'un fethi mesajları 2021 yılında da arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul'un fethi, her yıl düzenli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Bu yıl da İstanbul'un fethi için etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar da bu anlamlı gün için birbirlerine sosyal medyadan mesaj gönderiyor. Sizler için derlediğimiz yazılı ve resimli İstanbul'un fethi mesajları ile bu mesajları istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İstanbul'un fethi ile ilgili sözler mesajlar! 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları sözleri Resimli

    İstanbul'un fethi mesajları sözleri 2021! İstanbul'un fethi ile ilgili sözler araştırılıyor. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi ile ilgili kutlamalar ve törenler düzenlenirken vatandaşlar da hem sosyal medyada hem de WhatsApp aracılığıyla mesajlar gönderiyor. Haberimizden, sizler için derlediğimiz İstanbul'un fethi mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. Resimli İstanbul'un fethi mesajlarını da telefonunuza indirebilirsiniz.

    İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI!

    "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)

    Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım. – Fatih Sultan Mehmet

    Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

    Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım

    Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez.– Fatih Sultan Mehmet

        Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum...

        Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

        Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

        Evet, pаdişаh benim. Ancаk siz yine de çiçekleri onа veriniz. Çünkü kendisi benim hocаmdır. -Fаtih Sultаn Mehmet

        Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

        "Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethi mübarek olsun.

        Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"

            Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.

            Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım

            Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum… Fatih Sultan Mehmet
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            Haberler Güncel İstanbul'un fethi ile ilgili sözler mesajlar! 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları sözleri (Resimli)