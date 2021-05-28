İstanbul'un fethi ile ilgili sözler mesajlar! 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları sözleri Resimli

İstanbul'un fethi mesajları sözleri 2021! İstanbul'un fethi ile ilgili sözler araştırılıyor. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi ile ilgili kutlamalar ve törenler düzenlenirken vatandaşlar da hem sosyal medyada hem de WhatsApp aracılığıyla mesajlar gönderiyor. Haberimizden, sizler için derlediğimiz İstanbul'un fethi mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. Resimli İstanbul'un fethi mesajlarını da telefonunuza indirebilirsiniz.
İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI!
"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)
Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım. – Fatih Sultan Mehmet
Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbulun bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethini kutluyorum.
Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım
Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez.– Fatih Sultan Mehmet