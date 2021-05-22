CHP'li Adalar Belediyesi'ne kayyum atanabilir! Sadece atlar değil araçlar da kayıp

Adalar Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2'nci Birleşim Toplantıları dün saat 11.00'da gerçekleşti. İlk toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Yılı Kesin Hesabı Komisyon görüşü okunup oylamaya sunuldu.
ADALAR BELEDİYESİ'NDE 2020 HESABI REDDEDİLDİ
Kesin Hesaba CHP'li meclis üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil, Fatma Bucak DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş ret oyu kullandı. Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplam 12 meclis üyesi olan Adalar Belediyesi 5 kabul oya karşı 7 ret oy ile 2020 Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı reddedildi.
KAYYUM ATANMASI BEKLENECEK
Salt çoğunlukla alınan ret kararı sonrasında Belediyenin ilk önce Sayıştay denetimine ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen usulsüzlükler çerçevesinde Belediye Başkanı Erdem Gül görevden alınarak yerine kayyum ataması beklenecek.,