CHP'li Adalar Belediyesi'ne kayyum atanabilir! Sadece atlar değil araçlar da kayıp

"6 MİLYON TL NEREYE HARCANDI?"

Adalar Belediyesi Kesin Hesabına ret oyu veren CHP'li meclis üyeleri, neden ret kararı verdiklerine ilişkin şerh koydu. Şerhte, "Öncelikle amacımız meclis çalışmalarını sekteye uğratmak ve geciktirmek değildir. Gerçekleşen gelir ve gider arasında 5 milyon 400 TL olmasına rağmen 2020 yılı giderlerinin 11 milyon 185 bin TL'lik kısmının ödenmediği ayrıca SGK vergi ödemelerinin yapılmadığı anlaşılmıştır. 2021 yılına devrettiği görülmektedir. Oysa gelir ve gider arasındaki fark 5 milyon 400 TL'dir. 2020 yılı içerisinde borçlanma yetkisi verildiği düşünülürse gelirlerin nereye harcandığı belli değildir. Bu sebepten kesin hesap tasarısı bu haliyle uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verdi. CHP'li meclis üyeleri giderler arasındaki 6 milyon TL'nin de nerede kullanıldığını sordu.