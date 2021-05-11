Ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deri atlarına yerleştirilen çiplerle İBB yönetiminin doğru verileri açıklamadığı ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, atlarla ilgili bilgiler ve belgeler arttıkça CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı görüldü.