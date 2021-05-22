Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.05.2021 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 17:32
    ABONE OL

    ? HES E-Nabız aşı kartı alma ekranı! 1. doz aşı sonrası aşı kartı alınır mı?

    HES E-Nabız ? Sağlık Bakanlığı aşı kartı özelliğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, Sağlık Bakanlığı tarafından HES veya E-Nabız uygulaması üzerinden veriliyor. Peki, 1. doz aşı sonrası aşı kartı alınır mı? İşte aşı kartına ilişkin bilgiler!

    takvim.com.tr
    Aşı kartı nasıl alınır? HES E-Nabız aşı kartı alma ekranı! 1. doz aşı sonrası aşı kartı alınır mı?

    Aşı kartı nasıl alınır? HES E-Nabız aşı kartı alma ekranı erişime açıldı. Aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor. Aşı kartı aynı zamanda pasaport numarasında eklenilebiliyor. Peki 1. doz aşı sonrası aşı kartı alınır mı?

    HES AŞI KARTI NASIL ALINIR?

    HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından "Pasaportlarım"a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğu seçin. Gelen ekrandan "Aşı kartlarımı" tıklayıp ardından ekranın en altına gelen "Aşı kartı oluştur" şeçeneğini tıklayın.

    Sonrasında aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilecek.

    Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

    E-NABIZ AŞI KARTI NASIL ALINIR?

    E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

        AŞI KARTI NEDİR?

        Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.

        Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.

        AŞI KARTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama!
        Haberler Güncel Aşı kartı nasıl alınır? HES E-Nabız aşı kartı alma ekranı! 1. doz aşı sonrası aşı kartı alınır mı?