CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğundaki 978 atın akıbeti merak edilirken İBB konuya ilişkin net bir yanıt veremiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, meclisin aldığı kararla Adalar'daki faytonlara son verdi.
Faytonlara koşulu atlar ise yine meclisin verdiği yetki ile İBB yönetimine devredildi. İBB yönetimi Adalar'daki bin 200 atı sorumluluğu altına aldı. Bu atlardan 978 tanesinin kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından yönetim 224 atın bakımları esnasında öldüğünü açıkladı.
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deri atlarına yerleştirilen çipler ile İBB yönetiminin doğru verileri açıklamadığı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Adadaki atlarla ilgili bilgiler ve belgeler arttıkça CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı ortaya çıktı.
CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat, bilgilerin hemen her gün artarak ortaya çıkması sonrasında apar topar sosyal medya hesabında atlarla birlikte çekilen fotoğrafları sildiği görüldü.
İBB adına yasa dışı satış yaptığı da iddia edilen Akpolat'ın ardından Adalar sakinleri İBB tarafından sağlıklı atların Ruam hastası atlarla aynı yerde tutulduğunu ve hastalığın yayılarak atların kasten ölmesine neden olduğu iddiaları ise kan dondurdu.
ATLAR PİSLİK İÇİNDE
İfade edilen belge ve iddialar sonrası derin bir sessizliğe gömülen İBB yönetimin Adalar'da atlara yönelik bakım görüntüleri ise pes dedirtti.
Pislik içinde kalan atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü.