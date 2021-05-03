İBB'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğu, bu atlardan 224’ünün öldüğü açıklandı! Çipler her şeyi ortaya çıkaracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir organizasyon yapmadan atları Adalar ilçesi dışına çıkardığı öğrenildi. Atların hangi il veya ilçeye sevk edildiyse o ilin il veya ilçe tarım müdürlüğü tarafından atların çipleri okutulup İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alan kişinin adına kaydedilmek zorunluluğu olduğu ifade edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AT VE EŞEKLERE MİKROÇİPLİ TAKİP

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Aralık 2019 tarihinde yeni uygulamaya geçmiş, at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilmesini sağlamıştı.



Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması için harekete geçilmişti. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlendi ve bu işletmelerde bulunan hayvanlar tanımlandı.



Mevcut durumunda yarış atlarına mikroçip uygulanırken, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlendi ve kayıt altına alındı. Ülkeye ithal edilen hayvanlara da bu kapsamda kimlik verildi.