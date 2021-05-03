İBB'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğu, bu atlardan 224’ünün öldüğü açıklandı! Çipler her şeyi ortaya çıkaracak

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğu, bu atlardan 224'ünün öldüğü açıklandı.
ATLARIN SEVKİNİ ALİ ERCAN AKPOLAT SAĞLADI
Sabah'ın aktardığına göre, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atların Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü öğrenildi.
Akpolat'ın, Adalar ilçesindeki atların bulunduğu alanlarda bulunması ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla fotoğraf çekmesi dikkat çekiyor.
"AYANİKOLA MEVKİSİNDE BULUNAN ATLARIMIZ GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"
Ali Ercan Akpolat'ın 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle:
"Dün itibarıyla Ayanikola mevkisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait atlarımız güzel bir çalışma neticesinde gezinti alanlarına kavuştular. Her zamanki gibi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"
"ATLARIMIZ, GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"
Ali Ercan Akpolat'ın 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: