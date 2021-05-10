CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyüksehir Belediyesi sorumluğundaki 978 atın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.
İBB himayesindeki atların bir kısmının pislik içinde bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıkmışken CHP'li Adalar Belediyesi'nin de hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullanıldığı gerekçesiyle 11 bin 368 TL idari para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
İBB'den 978 atın akıbetine ilişkin net bir açıklama gelmezken hayvanseverler İBB'ye tepki gösterdi.
Faytonların kaldırılmasıyla İBB tarafından satın alınan atların akıbetine ilişkin Adalar'da bazı yerlere tepki pankartları asıldı.