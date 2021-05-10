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    • 10.05.2021 19:16
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    'da hayvanseverler İBB'ye kayıp ların akıbetini soran tepki pankartları astı! Hani atlar size emanetti?

    CHP'li İBB sorumluğundaki 978 ın akıbeti merak edilirken hayvanseverler 'da İBB'ye tepki gösteren pankartlar astı. Vatandaşlarca siyah zemin üzerine hazırlanan pankartlarda "Atları kime verdiniz", "978 at nerede?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" ifadeleri yer aldı.

    AA
    Atlar nerede?

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyüksehir Belediyesi sorumluğundaki 978 atın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.

    İBB himayesindeki atların bir kısmının pislik içinde bakımsızlıktan öldüğü ortaya çıkmışken CHP'li Adalar Belediyesi'nin de hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullanıldığı gerekçesiyle 11 bin 368 TL idari para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

    HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
    İBB'den 978 atın akıbetine ilişkin net bir açıklama gelmezken hayvanseverler İBB'ye tepki gösterdi.

    Faytonların kaldırılmasıyla İBB tarafından satın alınan atların akıbetine ilişkin Adalar'da bazı yerlere tepki pankartları asıldı.

        "HANİ ATLAR SİZE EMANETTİ?"
        Alınan bilgiye göre, vatandaşlarca siyah zemin üzerine hazırlanan pankartlarda "Atları kime verdiniz", "978 at nerede?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" ifadeleri yer aldı.

        "224 AT ÖLMÜŞTÜR"
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.

        Kalan atlara ikişkin ise bir açıklama yapılmadı.

        ATLAR PİSLİK İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ
        İBB yönetiminin Adalar'da atlara yönelik bakım görüntüleri ise dehşete düşürdü.

        Pislik içinde kalan atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü.

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        Haberler Güncel Adalar'da hayvanseverler İBB'ye kayıp atların akıbetini soran tepki pankartları astı! Hani atlar size emanetti?