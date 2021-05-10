"HANİ ATLAR SİZE EMANETTİ?"

Alınan bilgiye göre, vatandaşlarca siyah zemin üzerine hazırlanan pankartlarda "Atları kime verdiniz", "978 at nerede?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" ifadeleri yer aldı.