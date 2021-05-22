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    • Güncel
    • 22.05.2021 19:31
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    • 22.05.2021 19:40
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    nu paylaştı | Kovid-19 son durum

    Son dakika haberi... 22 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

    SABRIN MEYVESİNİ ALIYORUZ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

    21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum