SABRIN MEYVESİNİ ALIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU