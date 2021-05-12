"SİNSİCE VE SIRTINDAN BIÇAKLAYARAK..."

Ali Babacan AK Parti üyesiyken böyle bir girişimde bulunması gerçekten siyaseten sinsice bir hareket olarak değerlendirilmeli. O dönem parti içerisinden yapılan bu girişimleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ihanet olarak nitelediğinde muhalefetin hepsi tepkiyle karşılamıştı. Ama geldiğimiz süreçte gördük ki gerçekten sinsice ve sırtından bıçaklayarak hareketler siyaseten de ihanetin tam karşılığı olarak önümüzde duruyor.