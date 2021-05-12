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    • 12.05.2021 13:06
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    Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde

    ile tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, (TSK) için hazır hale getirildi. Başkanı , konuya ilişkin " üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde" açıklamasında bulundu.

    TSK'ya yeni güç! Tek sette 12 roket ateşliyor

    ile tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, (TSK) için hazır hale getirildi.

    Başkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.

    Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.

    İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.

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