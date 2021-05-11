Halk TV'de katıldığı bir programda Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini itiraf etmişti.
ALİ BABACAN'IN İLKESİZLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın aktardığına göre, AK Parti'ye ihanet ettiğini itiraf etmesi ardından ilkesizliği ortaya çıkan Ali Babacan'ın tavırları ile uyuşmayan söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ali Babacan, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına 10 gün önce konuk olduğunda Halk TV'deki söylemleriyle uyuşmayan açıklamalarda bulunmuştu.
BAŞKA BİR PROGRAMDA İLKELİYİM İMAJI ÇİZDİ
Programda, AK Parti'den ayrılış süreciyle ilgili Ali Babacan ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bunu bildirdiğini ifade ederek ilkeli bir duruş sergilediği iddiasında bulunuyordu. Ancak Halk TV'deki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olarak çıkarılmasına destek verdiğini ve merkezinde yer aldığını itiraf etmesi sonrasında AK Parti içerisindeyken ilkesizliğini gizliden sürdürdüğünü itiraf ediyordu.
Babacan programda sözlerine şöyle devam ediyordu: