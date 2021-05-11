"Benim artık AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım bir görüşmeydi. Ve ilk kendisi duydu. Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştık bunu. Bazı eski siyasetçiler şunu da tavsiye ettiler; 'Eğer yeni bir çıkış yapacaksanız, önce parti içinde isyan ile başlamalısınız.' Biz de dedik ki; 'Hayatta öyle bir şey yapmadık.'"

BİR KEZ DAHA ÇELİŞKİSİNİ VE İLKESİZLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Kendisiyle çelişen Ali Babacan "Hayatta öyle bir şey yapmadık" sözünden sonra sözlerini şöyle sürdürdü: