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    • 12.05.2021 12:52
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ’de yaşanan gelişmeler ile nın Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi.

    Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'de yaşanan gelişmeler ile nın Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, 'in , , ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.



    Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

    Başkan Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey'in İsrail'e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

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