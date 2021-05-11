Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti.
CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini itiraf etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan Babacan'ın ihanet itirafını A Haber ekranlarında değerlendirdi.
"BUNLARA KRİPTO DERLER"
Duruma söyleyenecek birşey olmadığını belirten Turan, "Edebim müsaade etmiyor. Kendim söylemediğim halde yüzüm kızarıyor. İnsan yol yürüdüğü arkadaşlarına nasıl ihanet ettiğini ballandıra ballandıra anlatamaz. Bunlara krtipto derler" şeklinde tepkisini gösterdi.
"TÜRK SİYASİ TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇTİ"
Babacan'ın açıklamaları için "Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir beyandır" ifadelerini kullananTuran, "Maalesef üzüntü duyulacak beyandır. Eğer siz ihanet etmek ile yargılanırsanız sizin her zaman ihanet edeceğiniz potansiyele sahip olduğunuz kanaatine varır toplum" dedi.
Turan şunları söyledi:
O zaman size yanınızdakiler bile güvenmez. Güvenmemeleri gerekir. Bu söylem hem ihanetinin itirafı hem de karakterinin açık bir göstergesidir. Partinin üyesi, Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekliyorlar. Öbür tarafın da Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkaracağı adayını belirliyor