Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti.

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini itiraf etti.