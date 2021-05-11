DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti.
CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi.
"SÜRECİN TAM GÖBEĞİNDEYDİM"
Babacan o sırada görünür olmadığını belirterek "Sürecin Tam göbeğindeydim." ifadelerini kullandı.
"TEKLİF YAPILDIĞINDA MASADAYDIM"
Abdullah Gül'ün neden aday olamadığını sorusu üzerine Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." sözleriyle yaptığı ihaneti itiraf etti.
FIRILDAK KUBİ'Yİ AKILLARA GETİRDİ
Babacan'ın bu itirafı büyük tepki çekerken akıllara bir dönemde 4 parti rozeti takan Fırıldak Kubilay lakaplı Kubilay Uygun'u getirdi.