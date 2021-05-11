"TEKLİF YAPILDIĞINDA MASADAYDIM"

Abdullah Gül'ün neden aday olamadığını sorusu üzerine Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." sözleriyle yaptığı ihaneti itiraf etti.

FIRILDAK KUBİ'Yİ AKILLARA GETİRDİ

Babacan'ın bu itirafı büyük tepki çekerken akıllara bir dönemde 4 parti rozeti takan Fırıldak Kubilay lakaplı Kubilay Uygun'u getirdi.