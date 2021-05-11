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    • 11.05.2021 20:56
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    ’ın 'muhalefete çalıştım' itirafı akıllara ''ı getirdi!

    Genel Başkanı , 2018 yılında üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti. Babacan’ın bu itirafı büyhük tepki çekerken akıllara bir dönemde 4 parti rozeti takan lakaplı ’u getirdi.

    takvim.com.tr
    Ali Babacan Fırıldak Kubilay'a döndü!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti.

    CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi.

    "SÜRECİN TAM GÖBEĞİNDEYDİM"
    Babacan o sırada görünür olmadığını belirterek "Sürecin Tam göbeğindeydim." ifadelerini kullandı.

    "TEKLİF YAPILDIĞINDA MASADAYDIM"
    Abdullah Gül'ün neden aday olamadığını sorusu üzerine Babacan, "Muhalefetin ancak bir ortak aday çıkardığında başarılı olması söz konusuydu. Ortak aday formülü son günlere kadar giderken diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Abdullah Gül'e teklif yapıldığında ben de masadaydım. Eğer o gün gelip de siz ortak aday olursanız biz sizi destekleriz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olurdu." sözleriyle yaptığı ihaneti itiraf etti.

    FIRILDAK KUBİ'Yİ AKILLARA GETİRDİ
    Babacan'ın bu itirafı büyük tepki çekerken akıllara bir dönemde 4 parti rozeti takan Fırıldak Kubilay lakaplı Kubilay Uygun'u getirdi.

        BİR DÖNEMDE 4 PARTİ ROZETİ
        20 Dönem Afyonakrahisar Miletvekili olan Uygun, DSP'den milletvekili olarak seçildi.

        Uygun bir dönem içerisinde ANAP, DYP, MHP ve DSP partilerinin rozetlerini yakasına taktı

        DSP ile DYP arasında gidip geldikten sonra MHP'ye geçip 20 gün sonra oradan da ayrılan Uygun, DTP'ye geçeceği de iddia edilmişti.

        DYP Sincanlı İlçe Başkanlığı'nın kuruluşu 1983

        DYP İl Genel Meclisi üyeliği 1984

        ANAP Sincanlı İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Genel Meclisi üyeliği 1989

        CHP Sincanlı Belediye Başkan adayı 1994

        DSP Afyon milletvekili 24.12.1995

        DYP'ye geçiş 3.7.1996

        DSP'ye dönüş 6.7.1996

        Yeniden DYP 30.7.1996

        MHP'ye geçiş 27.6.1997 MHP'den istifa 19.7.1997

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