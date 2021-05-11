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    • 11.05.2021 09:05
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    'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa bu kadar etkisi olmazdı

    , 'nin tetikçiliğini yapan ekranlarında 2018 yılında üyesi olduğu 'ye ihanet edip CHP, HDP ve ile anlaşarak Abdullah Gül'ü aday göstermek istediklerini söyledi. yazarı , konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Kaplan, yazısında "Allah insanı işte böyle rezil eder... Babacan, 'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı." ifadelerine yer verdi. Kaplan, "Kelime seçimleri bana aynı FETÖ'cülerin takiye tarifini hatırlattı: 'Görünür değildim ama göbeğindeydim.' dedi.

    Ben karaktersizin önde gideniyim
    Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın yazısı şöyle:

    Geçen sene kanalımda 'nun başbakanlığı döneminde çevirdiği gizli işleri tek tek ifşa ettiğim "Hodri Meydan: Neymiş bu Pelikan?" başlıklı bir video yayınlamıştım.

    Bunun bir benzerini de için çekeyim diyordum ama Babacan kendi videosunu çekti bile. 'de, Mayıs 2018'de henüz Ankara Milletvekili iken, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün --HDPSaadet Partisi ortak adayı olması için yapılan görüşmelerde bizzat bulunduğunu itiraf etti. Kelime seçimleri bana aynı FETÖ'cülerin takiye tarifini hatırlattı: "Görünür değildim ama göbeğindeydim."



    Babasının şirketinin muhasebecisiyken 35 yaşında seni bakan yapan, tüm ismini ve kariyerini borçlu olduğun kişiye, üstelik hâlâ onun partisinin vekiliyken ve imzan onun Cumhurbaşkanı adaylığı dilekçesinin altındayken ihanet etmek...



    Allah insanı işte böyle rezil eder... Babacan, 'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı.

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    Haberler Güncel Ali Babacan Taksim Meydanı'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa bu kadar etkisi olmazdı