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    • 28.04.2021 16:59
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    Son dakika: HDP'li hakkında bir iddianame daha!

    Son dakika haberleri... HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı. Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen, usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle 18-19 ve 20 Mart'ta milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gece ve gündüz kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek, nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, TBMM tutanaklarının da bu durumu doğruladığı vurgulandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından iddianame hazırladı.

    İddianamede, Gergerlioğlu'nun kesin hüküm giydiği, bunun üzerine Anayasa'nın 84. maddesi gereği TBMM Genel Kurulu'nun 17 Mart 2021 tarihli 60. birleşiminde söz konusu durumun bilgiye sunulduğu ve şüphelinin milletvekilliğinin düşürüldüğü belirtildi.

    Gergerlioğlu'nun kamu görevinin sona ermesine rağmen, usulsüz olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle 18-19 ve 20 Mart'ta milletvekili olarak hareket etmeye devam ettiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin resmi görevi kalmamasına rağmen belirtilen süre zarfında gece ve gündüz kesintisiz bir şekilde TBMM'de bulunmaya devam ederek, nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği, TBMM tutanaklarının da bu durumu doğruladığı vurgulandı.

    İddianamede, şüphelinin "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarını işlediği belirtilerek, Gergerlioğlu'nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
    HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürülmüştü.

    TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

        Gergerlioğlu Genel Kurul Salonu dışına çıkmamış, TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam edememişti. Gergerlioğlu, HDP Grubu üyesi yaklaşık 30 milletvekili ile birlikte ellerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu dövizlerle Genel Kurul Salonu'nda beklemeye devam etmişti. Saat 19.26'da Genel Kurul Salonu'ndan çıkmıştı.

        3 GÜN TBMM'DEN AYRILMADI
        Gergerlioğlu ve HDP mensubu bazı milletvekilleri ile danışmanlar TBMM Ana Bina 2. katta bulunan HDP grup toplantı salonuna geçerken 'biji serok apo' sloganları atılmıştı.

        Gergerlioğlu 3 gün boyunca TBMM'den ayrılmamıştı. Bu olayla ilgili soruşturma kapsamında Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle 'kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden' iddianame hazırlandı.
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