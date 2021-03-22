



'HUKUK DA MİLLETİMİZ DE KABUL ETMEZ'

Özkan, Gergerlioğlu'nun Meclis'teki eylemine hukuk çerçevesinde gerekenin yapıldığını belirterek, "Gergerlioğlu'nun, öteden beri çok planlı, programlı; üst aklın eseri olarak başta FETÖ ve PKK'nın Meclis içerisinde propagandasını yaptığını görüyoruz. Alenen FETÖ ve PKK'nın sözcüsü gibi hareket edip, parlamentoda ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü elebaşının sloganını atan eski bir milletvekiline müsaade edilmesi mümkün değildir. Halk bize; 'Meclis'te terör örgütünün propagandasını yapanlar için niye bir şey yapılmıyor' diye soruyor. Hal böyleyken, mevcut milletvekillerine 'işlem yapılsın' diye beklenti içinde olan aziz milletimiz, eski bir milletvekilinin burada propaganda yapmasını istemez. Bunu hukuk da kabul etmez. Milletimiz de kabul etmez" ifadesini kullandı.