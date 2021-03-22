AK Parti'li Özkan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğuna dikkati çekerek, "Sadece parlamentoda değil; Türkiye'nin 780 bin kilometre kare alanında kimin nasıl ne şekilde özgürlüklerini kullanacağı, anayasa ve yasada yazan usuller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Parlamentoda, anayasa ve içtüzük kuralları çerçevesinde kimin ne şekilde hareket edeceği, özgürlüklerini ve haklarını nasıl kullanacağı belirlenmiştir. Bu anlamda bırakınız genel kurulu, parlamentonun müştemilatı terör örgütü propagandasının yapılacağı bir yer değildir" dedi.
'KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR'
Özkan, "Bugün parlamentoda yasama dokunulmazlığı bağlamında kürsüye çıkıp ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna saldırıda bulunanlar, terör örgütü propagandasını gerçekleştirenler, bunu dışarıda bir şekilde ülkemizin bütünlüğünü tehdit edecek ve terör örgütüne destek verecek şekilde hayata geçirenlerle ilgili Anayasa'nın 83'üncü maddesi ortadadır.
Bu anlamda Anayasa ve İçtüzüğe göre eğer dokunulmazlıkla ilgili bir karar alınıp, milletvekilliği düşürülmüş ise artık burada bu milletvekili 'yasama dokunulmazlığından da faydalanıyorum' diyerek, parlamento müştemilatı içerisinde terör örgütü propagandası yapması, eylem gerçekleştirmesinin kabulü asla mümkün değildir. Parlamentoda artık dokunulmazlığı ve milletvekilliği ortadan kalkmış eski bir milletvekilinin kalkıp burayı bir eylem yerine dönüştürmesi hukuk devleti çerçevesinde kabulü mümkün değildir" diye konuştu.