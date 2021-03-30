SON DAKİKA: Terörün siyasi ayağı HDP için kritik gün yarın! Süreç nasıl işleyecek? İşte PKK belgeleri...



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davanın iddianamesiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Yüksek Mahkeme'ye gönderilen iddianamede HDP'nin, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettiği, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunduğu vurgulandı. İddianamede, HDP ile PKK/KCK arasında bir fark olmadığı, HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısı olduğu belirtildi.