Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2021 16:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 16:25
    ABONE OL

    Son dakika: 'da ne tam kapanma düzenlemesi!

    Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı'nın ardından 3 haftalık tam kapanma kararı yarın saat 19.00'da başlayacak. Tam kapanma dönemine ilişkin 'daki metro sefelerinde bir düzenlemeye gidildi. Buna göre kısıtlama döneminde, 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar sefeler düzenlenecek.

    İstanbul'da metro seferlerine tam kapanma düzenlemesi!

    Metro 'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

    Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

    Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

    M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
    M1B Yenikapı-Kirazlı
    M2 Yenikapı-Hacıosman
    M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
    M4 Kadıköy-Tavşantepe
    M5 Üsküdar-Çekmeköy
    M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
    T1 Kabataş-Bağcılar
    T4 Topkapı-Mescid-i Selam
    T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı


    Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.
    M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
    F1 Taksim-Kabataş füniküler,
    T3 Kadıköy-Moda tramvay,
    TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
    TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren araçlarını kullanabilirler.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak hamle! Adalara İsrail füzesi!
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da metro seferlerine tam kapanma düzenlemesi!