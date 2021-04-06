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    • 06.04.2021 16:18
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    HDP eski milletvekili 'na kötü muamele iddiaları asılsız çıktı!

    Son dakika haberi... Valiliği'nce HDP eski milletvekili 'na kötü muamele yapıldığı iddialarının asılsız, emniyet güçlerinin yıpratılmasına yönelik iftira olduğu açıklandı. Açıklamada, "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla nda hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50'de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55'te cezaevine teslim edilmiştir. Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" denildi.

    Kötü muamele iddiaları asılsız çıktı!

    Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan kesinleşen hapis cezası 'nda okunarak, milletvekilliği düşürülen ve 'nın talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili 'nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.



    Açıklamada, "Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50'de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55'te cezaevine teslim edilmiştir. Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" denildi.

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