Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2021 15:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2021 16:02
    ABONE OL

    Son dakika: MSB'den flaş açıklaması

    Son dakika haberleri... kaynakları, 'daki 'nün (TSK) ait Hava Kuvvetleri üslerinden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin devletinde bulunduğunu vurguladı.

    MSB'den flaş İncirlik Üssü açıklaması

    Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı 'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından gündeme gelen 'ne ve bu üsteki ABD bayraklarının indirilmesi gerektiğine yönelik tartışmaları değerlendirdi.

    İncirlik Üssü'ndeki belirli tesislerin kullanımının, Türkiye ile ABD arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına göre yürütüldüğü belirtildi.

    Bu anlaşmanın " Hükümeti, İncirlik'teki tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler Hükümetine izin verir" hükmünü içerdiğine işaret edildi.

    Bakanlık kaynakları, "İncirlik Üssü, ait Hava Kuvvetleri üslerimizden biridir, Türk üssüdür, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir. Şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir ve hiçbir zaman da inmemiştir. İncirlik'te bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı, hiyerarşik olarak 'de konuşlu na, daha sonra na bağlıdır. Üs Komutanlığı görev ve vazifesini, üs komutanının emir ve komutasında icra etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

    kaynakları, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında ABD'nin dışında İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğunu, üsten Doğal Kararlılık Harekatı'nın da desteklendiğini kaydetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bodrum trafiği kilitlendi
    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den flaş İncirlik Üssü açıklaması