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    • 22.03.2021 01:59
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    'li sivil üstünü aratmadığı için nevruz alanına alınmadı

    İl Başkanlığı ile 'nin başkentte düzenlenen nevruz etkinliğinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. ‘Terör propagandası yapmak' iddiasıyla 2 yıl hapis cezası alan ve cezası tarafından onanınca milletvekilliği düşen HDP'li polise üst araması yaptırmayınca alana giremedi.

    Ömer Faruk Gergerlioğlu nevruz alanına alınmadı

    Anıtpark'taki etkinlik öncesi alana giriş yolları araç trafiğine kapatıldı, iki ayrı yerde arama noktaları kuruldu.

    Alana girişte kimlik kontrolü yapıldı, katılımcıların HES kodu sorgulandı. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

    Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi.

    ERMENİLER Mİ?

    HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzu kutladı ve "Kadınlar, gençler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, tüm ezilenler olarak barışın, demokrasinin ve adaletin sesini yükseltmeye geldik." ifadesini kullandı.

    ÜST ARAMASINA İZİN VERMEYEN GERGERLİOĞLU, ETKİNLİK ALANINA ALINMADI

        Sabah saatlerinde gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu alana girmek istedi.

        Gergerlioğlu, daha sonra araçla etkinlik alanından ayrıldı.

        Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.

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