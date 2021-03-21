Anıtpark'taki etkinlik öncesi alana giriş yolları araç trafiğine kapatıldı, iki ayrı yerde arama noktaları kuruldu.
Alana girişte kimlik kontrolü yapıldı, katılımcıların HES kodu sorgulandı. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.
Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi.
ERMENİLER Mİ?
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzu kutladı ve "Kadınlar, gençler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, tüm ezilenler olarak barışın, demokrasinin ve adaletin sesini yükseltmeye geldik." ifadesini kullandı.
ÜST ARAMASINA İZİN VERMEYEN GERGERLİOĞLU, ETKİNLİK ALANINA ALINMADI