HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzu kutladı ve "Kadınlar, gençler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, tüm ezilenler olarak barışın, demokrasinin ve adaletin sesini yükseltmeye geldik." ifadesini kullandı.

ÜST ARAMASINA İZİN VERMEYEN GERGERLİOĞLU, ETKİNLİK ALANINA ALINMADI