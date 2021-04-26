Toplamda 17 milyon insanın öldüğü 1. Dünya Savaşında bir değerlendirme yapacaksak şunları da hatırlatmamız gerekiyor. Sürgün adı altında bu insanların büyük bir bölümü açlık soğuk altında ölüme terk edilmiştir. Avusturya, Macaristan'da kendi vatandaşı olan Rus asıllı vatandaşları kurşuna dizmişlerdir."
Osmanlı'nın 1915'te gerçekleştirdiği Ermeni sevk ve iskanı sırasında işte bu kayıplarla değerlendirmek gerekiyor. Eğer Ermenilerin kayıpları soykırım ile nitelendireceksek o dönemde yaşananlarda aynı paragraf içinde yer almalıdır.
Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar toplumlar yaşadıkları zulümleri yüreklerinde taşıyor. Soykırım kavramı ve bununla bağlantılı süreçler geriye doğru işletemeyecekler... Ermeni iddiaları ile ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası bir mahkeme kararı da mevcut değildir.
"KENDİMİZDEN EMİN, HER TÜRLÜ TARTIŞMAYA AÇIĞIZ"
Biz kendimizden emin olduğumuz için bu konularda her türlü konuşmaya, tartışmaya değerlendirmeye açığız.
ABD ve Avrupa ülkeleri ise tarihi araştırma belgeleriyle konuşmaktan kaçanların yanında yer alarak sadece bize husumet göstermekle kalmıyor bilimin de yanında yer almıyor.
Asala terör örgütünün 1970'li yıllarda diplomatlarımıza karşı gerçekleştirdiği saldırıları da unutmadık unutmayacağız Biden.
Bu alçak eylemlerde diplomatlarımızın katillerinin nasıl korunduğunu cezaevlerinden nasıl salındığını iyi biliyoruz.
Üzerimizde oynanan oyunları nasıl hüsrana uğrattıysak, PKK üzerinden Suriye'de kurulan tuzağı da aynı şekil parçalayıp atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın
ABD'nin bu gerçekler ışığında attığı adımlardan bir an önce dönmesini istiyoruz. Tarih ilmi bir kenara bırakılarak ülke başkanlarının bu konularda ahkam kesmesi işleri çığırından çıkarmaktan başka bir şeye yaramaz.
Yaşanan Tartışmalarının Ermeni toplumuna en küçük faydası olmadığı gibi atılan adımlar daha büyük sıkıntıların meydana gelmesine yol açabilir. Bizim hiçbir Ermeni kardeşimizle sorunumuz yoktur. Ermenistan ile iyi bir ilişki de tehsis etmek istiyoruz. Son 16 yılda iyi adımlar attık fakat bu adımlara bir karşılık alamadık.
"ORTAKLIĞIMIZA ZARAR VERMİŞTİR"
ABD Başkanının 24 Nisan açıklaması hem bu süreci hem de ilişkilerimizi zora sokma sürecinde. Uzun yıllar boyunca ABD ile güvenirlik müttefiklik üzerine kurulu yakın ilişkilerimiz olmuştur. FETÖ ve YPG'ye verilen destekle ve S-400'deki hamleleri ortaklıklarımıza zarar vermiştir.
Atılan bu adım artık Türk-ABD ilişkisinin çok ötesine düşmüştür
Şartlar ne olursa olsun kendi hedeflerimize kilitlenerek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bu şekilde bizi yolumuzdan döndürebileceklerini sananlar yanıldıklarını anlamış olmuştur. ABD ile de Avrupa ile de eşit şartlarda çalışmak beraber yürümek istiyoruz. Bu işbirliğinin çok önemli ve herkesin faydası olduğuna inanıyoruz.
İstiklalini ve istikbalini her şeyin üzerinde tutan olarak her zeminde konuşmaya, anlaşmaya işbirliğinde birlikte hareket etmeye hazırız.
Biden ile Haziran'da yapacağımız görüşmeyle bu konuları yüz yüze konuşarak... Biden'a şunu da hatırlatmak isteriz. Biz yabancı değildik, farklı ilişkilerde vardı.
Sağolsun evimize kadar gelip bizi ziyaret etmişlerdir.
NATO'da iki önemli müttefik olarak nasıl oluyor da NATO'dan uzaktan yakından alakası olmayan bir Ermeni lobisine Türkiye'yi değişiyorsunuz. Aksi takdirde ilişkilerimizin 24 Nisan açıklamasıyla düştüğü seviyenin...
Aliyev ile ortak adımlar konusunda bir telefon görüşmesi yaptık. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımları daha da detaylandıracağız.
Asıl üzüntümüz içimizdeki bazılarının soykırım yalanına sarılmış olmalarıdır. Bu şekilde saldırı altındayız. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için içerde ve dışarda yapılması gereken neyse onu yapacağız."