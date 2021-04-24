Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı.
Boğaziçi Dayanışma yaptığı açıkalamada, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir.' 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" iddiasında bulundu.
TEPKİ YAĞDI
Sabah'ın haberine göre siyasiler ve gazeteciler Boğaziçi Dayanışma'nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi:
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: "Vatan evlatları umarız Melih Bulu'ya gösterilen tepkinin onda birini gösterir şu rezalete #ErmeniSoykırımıYalanı"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştıranların, gerçek yüzü... CHP ve İyi Parti'nin desteklediği ve kışkırttığı Boğaziçi Dayanışması'nın, rezil paylaşımı"