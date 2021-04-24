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    • 24.04.2021 18:27
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    ’deki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma sözde 'Ermeni soykırımı'na destek verdi!

    'ne 'nun Rektör olarak atanmasının ardından provokasyona soyunan gruplar Türkiye karşıtı tavrını sürdürdüyor. Boğaziçi provokasyonunu yöneten sosyal medya hesaplarından biri olan sözde 'Ermeni soykırımı'na destek vererek Türkiye'yi hedef aldı.

    Bunlar Türkiye düşmanı

    Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma; sözde Ermeni soykırımına destek verdi ve ülkemizi hedef aldı.

    Boğaziçi Dayanışma yaptığı açıkalamada, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir.' 1915 Ermeni Soykırımı'nın 106'ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz" iddiasında bulundu.

    TEPKİ YAĞDI
    Sabah'ın haberine göre siyasiler ve gazeteciler Boğaziçi Dayanışma'nın ülkemizi soykırım yapmakla suçlayan paylaşımına tepki gösterdi:

    AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil: "Vatan evlatları umarız Melih Bulu'ya gösterilen tepkinin onda birini gösterir şu rezalete #ErmeniSoykırımıYalanı"

    AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştıranların, gerçek yüzü... CHP ve İyi Parti'nin desteklediği ve kışkırttığı Boğaziçi Dayanışması'nın, rezil paylaşımı"

        AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas: "Geçtiğimiz aylardaki Boğaziçi Üniversitesi meselesinde olayları büyütebilmek için her yola başvuran oluşumun gerçek yüzü işte bu. HDP ile birebir aynı çizgi."

        AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin: "Hani meselesi sadece rektördü bu arkadaşların? Hadi yanıldınız, en azından yanıldığınızı belirten birkaç cümle söyleyecek misiniz?"

        AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan: "Mesele Boğaziçi Üniversitesi değil, Sen hala anlamadın mı!"
            Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi’deki eylemleri organize eden Boğaziçi Dayanışma sözde 'Ermeni soykırımı'na destek verdi!