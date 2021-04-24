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    İletişim Başkanlığı grafik paylaştı: İşte 1915 olaylarının hukuki boyutu

    Son dakika haberleri... Başkanı 1915 olayları için skandal bir ifade kullanarak 'soykırım' dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1915 olaylarının hukuki boyutundan örnekler vererek, hukuken tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamayacağını bildirdi.

    DHA
    İşte 1915 olaylarının hukuki boyutu

    Başkanı 1915 olayları için skandal bir ifade kullanarak 'soykırım' dedi. Biden'ın skandalının yankıları sürerken İletişim Başkanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi.

    'SOYKIRIM' NİTELENDİRMESİ YAPILAMAZ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1915 olaylarının hukuki boyutundan örnekler vererek, hukuken tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamayacağını açıkladı.



    İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Soykırım, hukuki bir tanımdır. Uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı olaylar arasında 1915 tehciri bulunmamaktadır. Hukuken 'soykırım' olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz" denildi.



    1915 OLAYLARININ HUKUKİ BOYUTU
    İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında yer alan, 1915 olaylarının hukuki boyutunu açıklayan görselde, şu ifadelere yer verildi:

    "1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi:
    Bir olayın soykırım olup olmadığına ancak yetkili bir mahkeme karar verebilir. 1948 Sözleşmesi'ne göre; yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerin mahkemesi veya taraflarca yetkisi tanınmış uluslararası bir mahkeme olarak tanımlanmıştır. 1915 olayları için bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. AİHM kararları (15 Ekim 1915 İsviçre, 28 Kasım 2017 İsviçre):

    AİHM kararlarında 'Ermeni soykırımı' iddiasının sadece tarihsel bir tartışma olabileceği belirtilmiştir. Kararlar, bu iddianın gerçek olarak öne sürülmesinin doğru doğru kabul edilemeyeceğini teminat altına aldığı gibi aksi görüşlerin de engellenemeyeceğini teyit etmiştir.

    Fransa Anayasa Konseyi kararları:

    Soykırım iddialarının inkarını cezalandırma amacı taşıyan yasa tasarısı, 28 Şubat 2012'de tarafından ifade özgürlüğü ve parlamentonun yasama yetkisiyle bağdaşmadığı ve dolayısıyla Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir.

    Fransız hükümeti tarafından sunulan 'soykırımı inkar suçu'nun kapsamının genişletilmesine ilişkin yasa teklifi de Anayasa Konseyi tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde iptal edilmiştir.

    Fransa Ulusal Meclisi, Anayasal Kanunlar Komisyonu, 'Ermeni soykırımının inkarının' cezalandırılmasını talep eden yasa değişikliği teklifini 11 Mart 2021 tarihinde reddetmiştir."

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