Başkanlık koltuğuna geldiği günden bu yana unutkanlıkları ve düşmeleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları hakkında hadsiz bir açıklamada bulundu.
Biden, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada skandal bir detay ortaya çıktı.
Biden metinde, İstanbul yerine 'Konstantinopolis' ifadesi kullanarak küstahlığını gözler önüne serdi.
Tüm bu gelişmeler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siyasilerinden vatandaşına milyonlar Biden'a sert tepki gösterirken PKK'nın siyasi kolu HDP destek verdi. İçimizdeki düşmanlar Biden'ın tek sözüyle kendisini belli etti ancak 3 maymunu oynayan ve bu ülkeyi temsil ettiklerini iddia eden siyasi partiler de vardı.