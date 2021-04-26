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    • 26.04.2021 10:58
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    İşte içerideki düşmanlar! Biden'ın 'soykırım' skandalına destek verirken ve 3 maymunu oynadı!

    Koltuğa oturduğu günden bu yanan düşmeleri ve bunaklığı ile anılan ’ın 1915 olayları ile ilgili Türkiye’yi hedef alıp ‘soykırım’ ifadesinde bulunması Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Skandal açıklamalara tepki yağarken PKK’nın siyasi kolu maşası olduğu ’ye destek verdi. ’nın diğer üyeleri olan ve ise 3 maymunu oynadı. Milyonların tepki gösterdiği olaya sessiz kalan CHP ile İYİ Parti’nin ve destek veren ’nin bu ülkenin partisi olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Durumu köşelerine taşıyan Sabah gazetesi yazarları sözde partilerin tutumunu eleştirdi. İşte detaylar…

    Başkanlık koltuğuna geldiği günden bu yana unutkanlıkları ve düşmeleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden 1915 olayları hakkında hadsiz bir açıklamada bulundu.

    Biden, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada skandal bir detay ortaya çıktı.

    Biden metinde, İstanbul yerine 'Konstantinopolis' ifadesi kullanarak küstahlığını gözler önüne serdi.

    Tüm bu gelişmeler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siyasilerinden vatandaşına milyonlar Biden'a sert tepki gösterirken PKK'nın siyasi kolu HDP destek verdi. İçimizdeki düşmanlar Biden'ın tek sözüyle kendisini belli etti ancak 3 maymunu oynayan ve bu ülkeyi temsil ettiklerini iddia eden siyasi partiler de vardı.

        İYİ Parti ile CHP'nin sessizliği ve HDP'nin desteğini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları duruma sert tepki gösterdi. İşte yazarların yazılarından ilgili bölümler:

        ŞEBNEM BURSALI: PKK'nın arka bahçesi HDP, büyük ağabeyi ABD'nin Başkanı Biden ağzıyla 'soykırım' ifadesini tekrarladı. Elleri kan içinde olan bu parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir kez daha kin kusmaya devam etti. İP, -mış- gibi yapıp aslında Türk dış politikasını eleştirdi. Bu noktada CHP'ye ayrı bir parantez açmak gerek. 'Susmak kabullenmektir' düsturunu tekrarladılar. Kılıçdaroğlu'na kendi sözlerini hatırlatmanın şimdi tam da zamanı: "Dış politika, ulusal politika olmak zorunda, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir!" Ne de doğru söylemiş Kılıçdaroğlu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte tam da böyle yapıyor zaten, bu sözleri kendisine ve parti yönetimine hatırlatmakta fayda var! Libya'da sahada, Doğu Akdeniz'de sahada oyunları bozan Türkiye, Suriye'de canlarını acıtan Türkiye, Irak'ın kuzeyinde açtığı üslerle, askerleriyle tüm senaryoları alt üst eden Türkiye, İHA-SİHA'larla sadece karada değil, havada da tarih yazan Türkiye!. ABD, AB, Ortadoğu'da bütün ülkelerin Türkiye'ye kızmasını anlarım da; CHP neden hala FETÖ ve ABD ağzıyla konuşur anlamak mümkün değil!

        HİLAL KAPLAN: Mesela Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin yanlış dış politikasının maliyeti" demiş. Hatta CHP'nin İngilizce hesapları bile Biden'a tepki göstermek yerine, "AKP'nin ihtiyatsız dış politikasının Türkiye'yi getirdiği yer"e işaret etmiş. Biden'a kınama yok. 24 Nisan açıklamasına da "hata" (mistake) demiş; o kadar! 1915'e soykırım dediği bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise parti açıklamasını dahi paylaşmamış ve susmayı tercih etmiş.
        İyi Parti lideri Meral Akşener ise altı paragraflık bir açıklama yayınlayıp, bir cümlede Biden'ı kınarken, diğer paragraflarda "yeterince sert tepki vermeyen" hükümeti suçluyordu. Peki, iki devlet ilişkilerinde çıkan krizi yeterince büyük bulmayan Akşener, Biden'a gıkını çıkaramayan ittifak ortaklarına, kendi İstanbul İl Başkanı'nın kankası olan Kaftancıoğlu'na karşı neden üç maymunu oynuyor?
        Devletler arası krizi büyütme önerisi yapmak kolay, üç-beş oy kaybetme kaygısıyla ittifak ortağına ses çıkarmak zor herhalde?!

        MELİH ALTINOK: madem ulusalcı pozları kesiyorlar, iktidara bu kadar radikal karşılıklar önermeden önce Ecevit'in takipçisi Kılıçdaroğlu'nun sessizliğine dair bir şeyler söylemeleri gerekmez mi?
        Bakın, gerektiğinde gece yarıları evin mutfağından halka seslenen Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ermeni Soykırımı kararı ile ilgili henüz bir twit bile atmış değil.
        Anlaşılan Kemal Bey, başkan seçildiği takdirde Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceklerini açıkça söyleyen Biden yönetimini küstürmek istemiyor.
        Var mı başka bir izahı?

            MEVLÜT TEZEL: PKK'ın işlediği on binlerce cinayet için bir kınama bile yapmayan HDP'li yöneticiler, "Ermeni soykırımı utancıyla ile yüzleşin" açıklaması yaparak bu ülkenin partisi olmadıklarını bir kez daha kanıtladılar.
            Bunlar tarihi de bilmiyorlar!
            1915'teki 'tehcir'de Ermenileri öldüren, binlerce çocuğu yetim bırakanlar çoğunlukla Kürt çeteleriydi!
            Ülkesine sadık Kürt ve Ermeni vatandaşlarımızı ayrı tutarsak, HDP'li siyasetçilerin ideali Ermeni diasporasıyla aynı. Doğu'da Ermenistan, Güneydoğu'da da Kürdistan kurulsun istiyorlar. Ermenilerin 'soykırım' iftirasına destek vererek birlikte kardeşçe yaşadıkları ülkenin vatandaşlarını, Osmanlı'yı, Atatürk ve silah arkadaşlarını soykırımcı ilan ediyorlar!
            HDP barajı aşsın diye "Her evden 1 oy HDP'ye" diye kampanya yapan, HDP Meclis'e girdi diye 'Şükür Pilavı' dağıtan CHP yönetimi ise yine sustu. İyi Parti Lideri Meral Akşener ise "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar verecek" gibi cılız bir tepki gösterdi. CHP'nin sırf ittifak içinde Türkiye'yi soykırımcı ilan eden HDP'ye sessiz kalmasına Atatürk yaşasaydı ne derdi acaba?
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            Haberler Güncel İşte içerideki düşmanlar! Biden'ın 'soykırım' skandalına HDP destek verirken CHP ve İYİ Parti 3 maymunu oynadı!