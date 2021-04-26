İYİ Parti ile CHP'nin sessizliği ve HDP'nin desteğini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarları duruma sert tepki gösterdi. İşte yazarların yazılarından ilgili bölümler:

ŞEBNEM BURSALI: PKK'nın arka bahçesi HDP, büyük ağabeyi ABD'nin Başkanı Biden ağzıyla 'soykırım' ifadesini tekrarladı. Elleri kan içinde olan bu parti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir kez daha kin kusmaya devam etti. İP, -mış- gibi yapıp aslında Türk dış politikasını eleştirdi. Bu noktada CHP'ye ayrı bir parantez açmak gerek. 'Susmak kabullenmektir' düsturunu tekrarladılar. Kılıçdaroğlu'na kendi sözlerini hatırlatmanın şimdi tam da zamanı: "Dış politika, ulusal politika olmak zorunda, iktidarıyla muhalefetiyle. Çünkü dış politika Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilir!" Ne de doğru söylemiş Kılıçdaroğlu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte tam da böyle yapıyor zaten, bu sözleri kendisine ve parti yönetimine hatırlatmakta fayda var! Libya'da sahada, Doğu Akdeniz'de sahada oyunları bozan Türkiye, Suriye'de canlarını acıtan Türkiye, Irak'ın kuzeyinde açtığı üslerle, askerleriyle tüm senaryoları alt üst eden Türkiye, İHA-SİHA'larla sadece karada değil, havada da tarih yazan Türkiye!. ABD, AB, Ortadoğu'da bütün ülkelerin Türkiye'ye kızmasını anlarım da; CHP neden hala FETÖ ve ABD ağzıyla konuşur anlamak mümkün değil!