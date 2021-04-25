ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalara yaptığı ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun; "Ermeni soykırımı yoktur" diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir" iddiasında bulundu.

9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ



Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

KAFTANCIOĞLU: "ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR' DİYE TUTTURAN DA GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK ACIYI GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"

Canan Kaftancıoğlu'nun, Ermeni soykırımına destek verdiği konuşma şöyle:

"'Ermeni soykırımı yoktur' diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir.

Ben de diyorum ki, kavramlara takılmayalım arkadaşlar. Ben de diyorum ki, 'Geçmişimize dönelim. Göz göze gelelim.' Birbirimize, halklar ne yaşattı? Önce hissedelim. Sonra onarıcı adalet mekanizmalarımızla bunun çok değişik yöntemleri var. 'Hep birlikte tek vücut olalım' diyorum. Bunu kavramlara sıkıştırılmasını yanlış buluyorum."