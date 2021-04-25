Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.04.2021 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2021 17:48
    ABONE OL

    'li 'nun ı konuşması ortaya çıktı!

    İslam ve Türkiye düşmanlığı ile bilinen İstanbul İl Başkanı 'nun geçmişte ı iddialarına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Kaftancıoğlu konuşmasında, “ur’ diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir." ifadelerini kullandı.

    Sabah
    Canan Kaftancıoğlu eşittir Biden’in İstanbul Şube Başkanı!

    'ın a ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
    İstanbul İl Başkanı 'nun geçmişte ı yalanına destek veren konuşmalara yaptığı ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun; "Ermeni soykırımı yoktur" diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir" iddiasında bulundu.

    9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİ

    Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

    KAFTANCIOĞLU: "ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR' DİYE TUTTURAN DA GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK ACIYI GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"
    Canan Kaftancıoğlu'nun, na destek verdiği konuşma şöyle:
    "'ur' diye tutturan da toplumu ve oradaki geçmişteki büyük acıyı –bakın açık söylüyorum- görmezden gelen bir zihniyettir.
    Ben de diyorum ki, kavramlara takılmayalım arkadaşlar. Ben de diyorum ki, 'Geçmişimize dönelim. Göz göze gelelim.' Birbirimize, halklar ne yaşattı? Önce hissedelim. Sonra onarıcı adalet mekanizmalarımızla bunun çok değişik yöntemleri var. 'Hep birlikte tek vücut olalım' diyorum. Bunu kavramlara sıkıştırılmasını yanlış buluyorum."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı konuşması ortaya çıktı!