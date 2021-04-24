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    • 25.04.2021 01:13
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    Skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Dışişleri'ne çağrılan Büyükelçisi Satterfield'a 'nin sert tepkisi iletildi

    Son dakika haberine göre 'nin Ankara Büyükelçisi , Başkan Joe Biden'ın olaylarına ilişkin skandal "soykırım" açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, 'nin güçlü tepkisi iletildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Satterfıeld'a Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi. Biden'ın 1915 açıklaması onarılması zor yaralara yol açtı" denildi.

    ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı 'soykırım' açıklaması sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    ABD MAKAMLARINA TEPKİLER DİLE GETİRİLDİ

    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

    "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.



    Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.


    Büyükelçi Satterfield

    Açıklamanın uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir"

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