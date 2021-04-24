ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı 'soykırım' açıklaması sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
ABD MAKAMLARINA TEPKİLER DİLE GETİRİLDİ
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
"ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır.
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir.