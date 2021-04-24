Ermenilerin 1915 yalanına tokat gibi cevap: Arşivleri açalım diyoruz kaçıyorlar

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan tarihinde yani bugün Ermeni soykırımı yalanını kabul edeceği iddiaları 106 yıllık bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin özel açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre, Çetin, "Bugüne kadar Ermeni meselesinde, Yunan meselesinde olsun arka plandaki oyuncuların kim olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar hiç karşımıza doğrudan çıkamadılar. " dedi.
İşte Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in açıklamalarından başlıklar:
HAKLILIĞIMIZI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ
1915 olaylarının anlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çok kıymetli. Ancak günümüzde gerçeklerin çok fazla kıymeti yok. Algılar hep ön planda. Ne kadar haklı olsanız da, haklılığınızı sürekli ve yüksek sesle tekrarlamanız gerekiyor. Bugüne kadar Ermeni soykırımı yalanı konusunda birçok çalışmalar yapıldı. Biz haklı olduğumuz davayı sürekli savunmaya devam edeceğiz. Yorulmadık, haklıyız, devam ediyoruz.
TARTIŞMAK YERİNE TERÖRE SIĞINDILAR
Soykırım tezleri 1950'li yıllarda daha çok gündeme getirildi. Fakat bizim bilim adamlarımız ve hariciyemiz çok gerçekçi cevaplar verdiler. Bizim sürekli olarak "Gelin bunu tarihçiler tartışsın, bilimsel olarak önümüze gelsin" şeklinde bir yaklaşımımız vardı. Dolayısıyla maalesef bu sahadan kaçtılar ve teröre sığındılar. Bildiğiniz üzere birçok diplomatımız şehit oldu. Onlara da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelelerini devam ettireceğiz. Bu büyük bir çelişkidir. Hem haksızlığa uğradığınızı söyleyeceksiniz hem de terörden medet umacaksınız.