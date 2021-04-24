Ermenilerin 1915 yalanına tokat gibi cevap: Arşivleri açalım diyoruz kaçıyorlar





Sabah'ın haberine göre, Çetin, "Bugüne kadar Ermeni meselesinde, Yunan meselesinde olsun arka plandaki oyuncuların kim olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar hiç karşımıza doğrudan çıkamadılar. " dedi.



İşte Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in açıklamalarından başlıklar:



HAKLILIĞIMIZI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

1915 olaylarının anlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması çok kıymetli. Ancak günümüzde gerçeklerin çok fazla kıymeti yok. Algılar hep ön planda. Ne kadar haklı olsanız da, haklılığınızı sürekli ve yüksek sesle tekrarlamanız gerekiyor. Bugüne kadar Ermeni soykırımı yalanı konusunda birçok çalışmalar yapıldı. Biz haklı olduğumuz davayı sürekli savunmaya devam edeceğiz. Yorulmadık, haklıyız, devam ediyoruz.