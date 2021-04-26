AÖF final sınavı ne zaman? ATA-AÖF 2021 bahar dönemi final sınavı tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemizde tüm illerde açık öğretim olarak üniversite eğitimi alan öğrenciler online olarak düzenlenen sınavlarını tamamlıyor ve son sınıfta olanlar mezuniyetleri için gün sayıyor. Peki ATA-AÖF sınav takvimi açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi'nden sınav tarihlerine dair açıklama geldi. İşte detaylar…
ATA-AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 ATA-AÖF bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavı ise 28 Haziran - 02 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Kovid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar neticesinde 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi.
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.