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    • 26.04.2021 19:30
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    ? ATA-AÖF 2021 bahar dönemi final sınavı tarihi belli oldu mu?

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan öğrenciler vize sınavlarının ardından heyecanla final sınavını beklemeye başladı. Peki ATA-AÖF 2021 bahar dönemi final sınavı tarihi belli oldu mu? Koronavirüsle mücadele nedeniyle online olarak gerçekleştirilen açık öğretim sınavları için tarihler Atatürk Üniversitesi tarafından açıklandı. ATA-AÖF bahar ve güz dönemi sınavlarına dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AÖF final sınavı ne zaman?

    AÖF final sınavı ne zaman? ATA-AÖF 2021 bahar dönemi final sınavı tarihi belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Ülkemizde tüm illerde açık öğretim olarak üniversite eğitimi alan öğrenciler online olarak düzenlenen sınavlarını tamamlıyor ve son sınıfta olanlar mezuniyetleri için gün sayıyor. Peki ATA-AÖF sınav takvimi açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi'nden sınav tarihlerine dair açıklama geldi. İşte detaylar…

    ATA-AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

    2020-2021 ATA-AÖF bahar dönemi final sınavı 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Bütünleme sınavı ise 28 Haziran - 02 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

    ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

    SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

    Kovid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar neticesinde 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının online olarak yapılmasına karar verildi.

    ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

    Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

        İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.

        Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

        Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.

        Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.

        Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

        Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

        Sınav dönemi boyunca ATA-AÖF mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.

        LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.
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