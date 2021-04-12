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    • 13.04.2021 01:01
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    Darbe imalı bildiri soruşturmasında amiral eskisine tutuklama talebi! İYİ Partili 'nin kirli bağlantıları: GİF ve FETÖ...

    Milletin iradesine göz diken 104 amiral eskisinin darbe imalı skandal bildirisinde başı çeken , tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcısı Ergun Mengi'nin karanlık ve kirli bağlantıları merak konusu oldu. Bildiriye imza atarak küresel çetenin tetikçiliğine soyunan Mengi'nin Global İlişkiler Forumu'na üye olduğu ve FETÖ'cü Mehmet Efe Çaman ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İşte amiral eskisi Ergun'un kirli temasları...

    Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine yönelik soruşturmasında 14 şüpheliden Ergun Mengi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için ise sulh ceza hakimliğinden adli kontrol kararı talep etti.

    Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz ile Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya'ya ifade verdi.

    ERGUN MENGİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
    Şüphelilerden Ergun Mengi, ifade işleminin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Savcılık serbest bırakılmasına karar verdiği şüpheliler Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk hakkında hakimlikten yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk ekmeme; Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına ve il dışına çıkış yasağı talep etti.

    4 NİSAN'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

    Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

    Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.

    KÜRESEL ÇETENENİN TETİKÇİSİ ERGUN
    Türkiye'yi eski Türkiye sananarak milletin iradesine göz diken 104 emekli amiral skandal bir bildiri yayımladı. Skandal bildirinin başını çeken amiral eskisi Ergun Mengi'nin İYİ Partili olduğu ortaya çıkmış, Meral Akşener'in yardımcılığı görevini üstlendiği anlaşılmıştı.

    Ergun Mengi'nin İYİ Partili olmasının dışında bağlantılı olduğu kurum ve kuruluşlar da dikkatlerden kaçmadı. Mengi'nin küresel çetenin tetikçiliğine soyunarak böyle bir bildiriye öncülük etmesi büyük bir tepkiyle karşılandı.

    BİLDİRİNİN ÖNCÜSÜ EMEKLİ TUĞAMİRAL ERGUN MENGİ'NİN EFENDİLERİ
    Skandal bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin daha üst rütbeli emekli amiraller olmasına rağmen ilk sırada kendisinin yer alması şüphe uyandırıyor.

    GİF'İN AZ SAYIDAKİ ÜYESİNDEN BİRİ
    Öte yandan Ergun Mengi, Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) isimli STK'nın az sayıdaki üyelerinden biri...

    TAPINAĞA GİRİŞ

        Global İlişkiler Forumu (GİF), sadece 150 kadar üyesi bulunan ABD ve AB'de görev yapmış diplomat ve askerler ile Türkiye'nin elit iş insanlarının "Koç, Sabancı, Doğan" oluşturduğu elit bir yapı. (Sitelerinde üyeleri rahatlıkla görülebilir) Bu elit isimlerin ortak özellikleri Batıcı / Atlantikçi bloğa sadakatleri...



        TARİHTEN DİKKAT ÇEKEN BİR NOT
        1999'da Koç Müzesinde David Rockefeller adına onur yemeği verilir. David Rockefeller, davetliler huzurunda Rahmi Koç'a CFR üyeliği verir madalya takar. 2009'a gelindiğinde Koç önderliğinde GİF (Global İlişkiler Formu) kurulur.

        GİF'in yönetim kurulunda Rahmi Koç, Ferit Şahenk, Suzan Sabancı Dinçer, Doğan Boyner, Murat Özyeğin olduğu konuşuluyor. Eczacıbaşı ailesi ise asli üyesi.

        PARTİ POLİTİKALARINI ETKİLİYORLAR
        GİF üyelerinin birçok partiye sızıp parti politikalarını etkilemeye yönelik girişimler içinde oldukları biliniyor. Partideki üyeler, küresek güçlerin tetikçiliğini yaparak bulundukları ülkelerdeki siyaseti dizayn etme görevini üsleniyorlar.

        KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE!

        Ayrıca GİF, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (Council on Foreign Relations) Türkiye şubesidir. CFR, 1921 yılında Rockefeller ve Rothschild tarafından kuruldu. Rockefeller'in kurumda daha egemen olduğu biliniyor.

        CFR'nin kurduğu küresel Council of Councils (Konseyler Konseyi) (CoC) isimli örgütün parçasıdır. CoC, ABD'nin ünlü "insan hakları" vakıflarınca fonlanıyor.

        CFR'NİN ÜYELERİ

            Ergun Mengi'nin üyesi olduğu GİF'in, bileşeni olduğu CoC'yi kuran CFR, görünürde Think Tank (düşünce kuruluşu), gerçekteyse ABD'nin gölge hükümeti kabul ediliyor. Küresel şirketlerle politikacıların buluştuğu, içinden ABD Başkanları ve bakanlar çıkarmış karanlık bir örgüt...

            Biden'dan Ford'a, Gorbaçov'dan Hoover'a, Rockefeller'dan Şevardnadze'ye, Agnelli'den Albright'a kadar büyük dünya ülkelerinin siyasi ve ekonomik liderleri CFR'ye üye.



            Bu dünya hükümetinin diğer üyelerinden bazıları; George H. W. Bush, Hillary-Bill Clinton, Abramowitz, Abizaid, Brzezinski...



            MENGİ'NİN KİRLİ BAĞLANTILARI VE FETÖ
            Kirli ve karanlık bağlantılara sahip olan Ergun Mengi'nin tez danışmanının FETÖ'cü Mehmet Efe Çaman olduğu ortaya çıkması "bu kadarı da tesadüf mü?" sorularını akıllara getirdi.


                "BENİM TEZ ÖĞRENCİMDİ"
                Milletin iradesini hedef alan alçak bildirinin yayınlanmasının hemen ardından Kanada'da yaşayan FETÖ'cü Mehmet Efe Çaman'ın "Ergun Mengi benim tez öğrencimdi" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.



                FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYADAKİ EN AKTİF İSMİ
                Çaman, 15 dakika sonra ise mesajını silse de Ergun Mengi'nin 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde yayımladığı tezi ortaya çıktı. Tezin danışmanının Prof. Dr. Mehmet Efe Çaman olduğu görüldü. FETÖ'nün TR724 isimli sitesinde yazılar kaleme alan Prof. Dr. Çaman, FETÖ'nün sosyal medyadaki en aktif isimlerinden biri olarak biliniyor.


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