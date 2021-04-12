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    • 13.04.2021 00:12
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    ? nelerdir? Peygamber Efendimizin okuduğu !

    Bugün milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak ve niyet edecek. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İslam alemi bu önemli günlerde oruç tutacak. Sahur esnasında edilecek duaları merak eden vatandaşlar duaları detaylı bir şekilde öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, ? nelerdir? İşte Peygamber Efendimizin okuduğu

    Sahurda okunacak dualar nelerdir?

    Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. İlk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da yarın 18.45'te Hakkari'de açılacak. Bu gece milyonlarca vatandaş oruç tutmak için sahura kalkacak. Bu kapsamda sahurda edilecek dualar merak konusu oldu. Peki, Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin okuduğu sahur duası nedir? İşte bilgiler...

    SAHURDA OKUNACAK DUALAR

    Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

    "Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

    İşte sahurda okunacak dualar;

    Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.

    Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
    "Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)

    Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."

    Ramazan ayında sahura kalkan Müslümanlar, sahur yemeğinden Allah'a bu şekilde edebilirler.

    Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

    "Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)

    İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

    "İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)

        İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.

        "Bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin."

        Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

        "Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab'ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir." (Müslim)

        İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

        "Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbn Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle dedi:
        " Bilâl ezanı gece (sahurun bitiminden evvel) okur, İbn Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyin, için."

        Râvi İbn Ömer dedi ki: Bu ikisinin arasındaki vakit, birinin inip (dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere) diğerinin çıkması arasında geçen vakitten ibarettir." (Müslim)

        Zeyd b. Sâbit'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

        "Biz Resulullah (sav) ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Kendisine "Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti." diye sordular. "Elli âyet okuyacak kadar..." cevabını verdi.

        Ebû Hureyre (ra) şöyle demiştir:

        "Resulullah hiçbir bir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi." (Buhari)

            Sahabi Ümeyye b. Mahşî (ra) anlatıyor:

            "Resulullah (sav) bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu, son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken, "Bismillâhi evvelehû ve ahirehû (başı için de sonu için de bismillâh)" dedi. Bunun üzerine Peygamber güldü ve "Şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O, Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı." buyurdu. (Ebu Davud)
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            Haberler Güncel Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin okuduğu sahur duası!