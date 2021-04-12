Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. İlk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da yarın 18.45'te Hakkari'de açılacak. Bu gece milyonlarca vatandaş oruç tutmak için sahura kalkacak. Bu kapsamda sahurda edilecek dualar merak konusu oldu. Peki, Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin okuduğu sahur duası nedir? İşte bilgiler...

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

İşte sahurda okunacak dualar;