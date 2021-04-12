Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak. İlk imsak saat 03.53'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da yarın 18.45'te Hakkari'de açılacak. Bu gece milyonlarca vatandaş oruç tutmak için sahura kalkacak. Bu kapsamda sahurda edilecek dualar merak konusu oldu. Peki, Sahur duası nedir? Sahurda okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin okuduğu sahur duası nedir? İşte bilgiler...
SAHURDA OKUNACAK DUALAR
Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:
"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)
İşte sahurda okunacak dualar;
Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.
Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)
Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."
Ramazan ayında sahura kalkan Müslümanlar, sahur yemeğinden Allah'a bu şekilde edebilirler.
Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)
İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
"İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)