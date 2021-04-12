SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

Türkiye'yi eski Türkiye sanan ve demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümete eski düşünceleriyle ayar vermeye çalışan bir grup amiral hesap veriyor. Sözde bildiride darbe iması yapan 104 amiralden 14'ü hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
14 AMİRAL ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.