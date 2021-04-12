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    • 12.04.2021 18:22
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    SON DAKİKA: Darbe imalı bildiri yayınlayan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberleri...nın 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    AA

    Türkiye'yi eski Türkiye sanan ve demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümete eski düşünceleriyle ayar vermeye çalışan bir grup amiral hesap veriyor. Sözde bildiride darbe iması yapan 104 amiralden 14'ü hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

    14 AMİRAL ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
    Emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ, Ali Sadi Ünsal, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

        EMEKLİLERİN AVUKATI: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER
        Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyledi.

        Bunun soruşturmanın sağlığı açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

        Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.

        Şüphelilerden 10'unun gözaltı süresi 8 Nisan'da 4 gün uzatılmış, ifade vermeleri için tebligat yapılan 4 emekli amiral ise bugün Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmişti.
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