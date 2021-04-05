104 hadsiz amiral eskisinden gece yarısı darbe imalı korsan bildiri!





RÜTBELERİ SÖKÜLSÜN



TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler...



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de TSK'ya ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Göze alabilene hodri meydan...



CUMHURBAŞKANIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüşlerdir. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun.