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    104 hadsiz amiral eskisinden gece yarısı darbe imalı korsan bildiri!

    ’a karşı çıkan ve cuntacılığa özenen 103 e-amiral gece yarısı bildirisi ile darbe iması yaptı. Büyük tepki aldı. Skandal bildiriye 104 kişi imza attı. Ancak 103 vurgusu yapmak için 53 rakamına iki kişi yazıldı.

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    Korsan bildiri

    15 Temmuz ihanetinin yıldönümüne 103 gün kala, 103 emekli amiral bildiri hazırladı. Kanal İstanbul'u bahane edip tehdit yağdırdı. Gece yayınlanan korsan bildiriyi tüm ülke çok sert tepkiyle karşıladı.


    Muhalefet ise arka çıktı. Savcılık imzacılara soruşturma açtı.


    Başkan Erdoğan, AK Parti MYK'yı toplantıya çağırdı.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Düşmanları sevindirdiniz

    MHP LİDERİ BAHÇELİ: Rütbeleri sökülsün, maaşları kesilsin

    SÜLEYMAN SOYLU: Edepsizlik

    FUAT OKTAY: Hodri meydan



    MUHALEFET SESSİZ
    e-MUHTIRAYA STK'lar ve milyonlarca kişiden tepki yağdı. CHP, HDP, Deva ve SP liderleri demokrasiye müdahale imasına sessiz kaldı.



    HODRİ MEYDAN
    104 emekli amiral, 27 Nisan 2007 muhtırasında olduğu gibi gece yarısında, demokrasi karşıtı bir bildiri yayınladı. Kanal İstanbul ve Montrö'nün arkasına sığınarak adeta darbe çağrısı yaptı!



        Aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, GATA eski Komutanı Hayati Bilgiç, Atilla Kıyat, Deniz Cora, Türker Ertürk gibi eski komutanların da olduğu 104 emekli amiral, önceki gece saat 02.00'ye doğru bir bildiri yayınladı. Yüce Türk Milleti'ne diye başlayan korsan bildiri, "Kanal İstanbul" cümlesiyle başladı: "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır."



        SORUŞTURMA AÇILDI
        Bildiride darbe imasına açıkça yer verildi: "TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."



        Milli irade, hükümet ve demokrasi karşıtı bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bildiriye, büyük tepki yağdı:



        103 ŞİFRE Mİ!
        Emekli amiraller, tıpkı 27 Nisan E-muhtırasında olduğu gibi bildiriyi gece yarısı yayınladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüde 103 gün kala yayınlandı. 15 Temmuz sonrası, 103 general ve komutan gözaltına alınmıştı. Demokrasi karşıtı bildiriyi aslında 104 emekli asker imzaladı. Ancak yayınlanan bildiride iki emekli amirale de "53" sıra sayısı verildi. Böylece toplam sayı 103 oldu. Bildirideki Hasan Hoşgit ve Hüseyin Hoşgit isimleri de dikkat çekti. İki imzacı emekli asker ikiz kardeş.



            RÜTBELERİ SÖKÜLSÜN

            TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler...

            CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de TSK'ya ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Göze alabilene hodri meydan...

            CUMHURBAŞKANIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: Kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüşlerdir. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun.



            MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: İmzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmeli. Maaşları kesilmeli. Bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tespit edilmeli.

            AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BİNALİ YILDIRIM: Belli ki darbe heveslilerinin, hala özlemleri, beklentileri vardır. 15 Temmuz gecesi derslerini almamışlar.

            MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: TSK, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz.




            MUHALEFET YİNE ŞAŞIRTMADI!
            Muhalefet partilerinin temsilcileri, yine bu milli meselede de kendilerinden bekleneni yaptı. Adeta darbe şakşakçılığına soyundu. Dolaylı olarak bildiriyi desteklediklerini ima etti:



                CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK: Bu açıklamadan darbe çıkarmak, sivil darbecilere mahsus özellik.

                İYİ PARTİ'Lİ AYTUN ÇIRAY: Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız

                HDP'Lİ GARO PAYLAN: Darbeci arıyorsanız aynaya bakın.

                GP LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU: Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir.


                ÖNCE DİPLOMATLAR YAYINLADI
                Kanal İstanbul projesi, emekli diplomatları da rahatsız etmişti. Türkiye'nin gurur projesi olan Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılacağını iddia eden 126 emekli diplomat geçen yıl bir bildiri yayınlamıştı. O açıklamada da "Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir" ifadeleri yer almıştı.

                KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ
                Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bildiriye tepki gösterdi. "Kanal İstanbul'u yapacağız. Bu bir devlet ve millet projesidir" dedi.

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                Haberler Güncel 104 hadsiz amiral eskisinden gece yarısı darbe imalı korsan bildiri!