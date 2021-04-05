104 hadsiz amiral eskisinden gece yarısı darbe imalı korsan bildiri!

15 Temmuz ihanetinin yıldönümüne 103 gün kala, 103 emekli amiral bildiri hazırladı. Kanal İstanbul'u bahane edip tehdit yağdırdı. Gece yayınlanan korsan bildiriyi tüm ülke çok sert tepkiyle karşıladı.
Muhalefet ise arka çıktı. Savcılık imzacılara soruşturma açtı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: Düşmanları sevindirdiniz
Başkan Erdoğan, AK Parti MYK'yı toplantıya çağırdı.
MHP LİDERİ BAHÇELİ: Rütbeleri sökülsün, maaşları kesilsin
SÜLEYMAN SOYLU: Edepsizlik
FUAT OKTAY: Hodri meydan
MUHALEFET SESSİZ
e-MUHTIRAYA STK'lar ve milyonlarca kişiden tepki yağdı. CHP, HDP, Deva ve SP liderleri demokrasiye müdahale imasına sessiz kaldı.
HODRİ MEYDAN
104 emekli amiral, 27 Nisan 2007 muhtırasında olduğu gibi gece yarısında, demokrasi karşıtı bir bildiri yayınladı. Kanal İstanbul ve Montrö'nün arkasına sığınarak adeta darbe çağrısı yaptı!