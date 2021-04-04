CHP ve İYİ Parti'den darbe imalı bildiriye destek





ERDOĞDU: "İŞLEDİĞİNİZ SUÇLAR DOLAYISIYLA YARGILANACAKSINIZ..."

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da; Fahrettin Altun'un açıklamasına tepki gösterdi ve "Siz kimsiniz? Her önünüze gelene darbeci, terörist, ajan yaftası yapıştırıyorsunuz... Belirli bir dönem Anayasa ve hukuk içinde ülkeyi yönetmek için seçildiniz... Süreniz dolup, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gidecek ve işlediğiniz suçlar dolayısıyla yargılanacaksınız..." iddiasında bulundu.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun; 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki göstermişti.

Fahrettin Altun, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!" demişti.