CHP ve İYİ Parti'den darbe imalı bildiriye destek

Bazı siyasilerin; aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildirisine destek vermesi dikkat çekti.
Bildiride; 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesini hedef aldı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu. Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz da, bildiriye destek vermesi dikkat çekti.
ÇIRAY: ALTINA İMZAMI ATIYORUM
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."
ÖZKOÇ VE ERDOĞDU'DAN BİLDİRİYE DESTEK
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu; İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 104 emekli amiralin bildirisine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Özkoç ve Erdoğdu, bildiriye açıktan destek verdi.
ÖZKOÇ: "VATANSEVER ELEŞTİRİLERİ TEBRİK EDİYORUM"
Engin Özkoç, "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular... (...)