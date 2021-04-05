Başkan Erdoğan'a hakaret eden Bengü Kavlan CHP tarafından müdür yapıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Bengü Kavlan, geçen yıl kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edince, hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı.



CHP İlçe teşkilatı ise Kavlak'a sahip çıkarak, ilçe sekreteri olarak görevlendirdi.



SABAH'ta yer alan habere göre; Kavlak, geçen hafta ise CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz tarafından, yeni yaptırılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisine müdür yapıldı. Akademinin açılışını da yine geçen hafta, çeşitli temaslar için Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı.



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Yapılan skandal görevlendirmeyle ilgili olarak CHP İnegöl İlçe Teşkilatı sosyal medya hesabından "26.03.2021 tarihinde CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçtaroğlu'nun açılışını yaptığı Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nde okul müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu kutsal görevinde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz. Layığı ile görevin üstesinden geleceğine, gelecek nesilleri bugünden aydınlatacağına şüphemiz yoktur" denildi.