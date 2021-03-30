Dokuz ay sürece olan çalışmanın ayrıntıları neden belirtilmedi?

Alınacak ücretin aylık olacağı neden açıkça yazılmadı?

İhaleye hangi firmalar katıldı, kazanan firmanın konusu nedir?

İhaleye katılan firmalar hangi teklifleri sundu?

Eğer ihale yasalsa neden iptal edildi ve ortada bir suç varmış, kanun dışılık söz konusuymuş izlenimi yaratıldı?

Sayın Soyer ihale ile benim uzaktan yakından ilgim olmadığını bildiği halde neden bunu toplumla paylaşmadı?

Eğer bu türden başka ihaleler yaptıysa onlar da iptal edildi mi?