İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.
AYSEVER: DAVA AÇACAĞIM
Enver Aysever, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Tunç Soyer'e dava açacağını duyurdu.
Aysever paylaşımında, "İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kişiye özel ihale' adlı haberlere yönelik tutumu nedeniyle dava açacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim" dedi.
"ÇAĞRILARIMI YANITSIZ BIRAKTI"
"Sayın Soyer ısrarlı çağrılarımı yanıtsız bıraktığı için bu yola başvurmak zorunda kaldım" diyen Aysever, sorduğu soruların yanıt bulması gerektiğini ifade etti:
Söz konusu atölye çalışması ile ilgili ihale kararını kim aldı?
İhalenin kişiye özel şekilde algılanmasına neden olacak biçimde kaleme alınmasına kim izin verdi?