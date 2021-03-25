CHP, belediyecilikte tarih yazdı! Son skandal, Bursa'daki Mudanya Belediyesi'nde yaşandı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Kültür ve Tarih Danışmanı olarak Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Enver Aysever'i işe aldı.

Danışmanlıktan bir yılda 70 bin lirayı cebe indiren Aysever, sözleşmeye imza atarken fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

Vatandaşı bırakıp Enver Aysever'e hizmet eden CHP'nin skandalı, büyük tepki topladı. Yazar, Bursa'da yapılan etkinliklerde 5 yıl boyunca aynı oyunu sergileyip para almıştı. Aysever daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazarlık atölyesi için tam 238 bin 500 liraya anlaşmıştı.