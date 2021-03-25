Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’in talihi açıldı! Yılda 70 bin liraya 'kültür danışmanlığı' bile yaptı

    CHP, belediyecilikte tarih yazdı! Son skandal, 'daki 'nde yaşandı. Başkan , Kültür ve Tarih Danışmanı olarak köşe yazarı 'i işe aldı. Danışmanlıktan bir yılda 70 bin lirayı cebe indiren Aysever, sözleşmeye imza atarken fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

    TUNA ÇAM ULUSAL HABERLER-YURT

    CHP, belediyecilikte tarih yazdı! Son skandal, 'daki 'nde yaşandı. Başkan , Kültür ve Tarih Danışmanı olarak köşe yazarı 'i işe aldı.

    Danışmanlıktan bir yılda 70 bin lirayı cebe indiren Aysever, sözleşmeye imza atarken fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

    Vatandaşı bırakıp Enver Aysever'e hizmet eden CHP'nin skandalı, büyük tepki topladı. Yazar, Bursa'da yapılan etkinliklerde 5 yıl boyunca aynı oyunu sergileyip para almıştı. Aysever daha önce de 'nin yazarlık atölyesi için tam 238 bin 500 liraya anlaşmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Enver Aysever’in talihi açıldı! Yılda 70 bin liraya 'kültür danışmanlığı' bile yaptı