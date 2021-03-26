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    • 26.03.2021 16:31
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    İhaleci nden şutlandı

    Son dakika haberine göre birçok CHP'li belediyeden yüz binlerce liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan gazeteci ’in CHP’li belediyelerle ticari ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından, ile ilişiği kesildi. Genel Yayın Yönetmeni ’nın, Enver Aysever'i arayarak yazarlık sürecini sona erdirdiklerini bildirdiği öğrenildi.

    Cumhuriyet gazetesinden şutlandı

    CHP'li 'nden 238 bin liralık 'okuryazarlık' ihalesi alan gazeteci 'in CHP'li belediyelerle ticari ilişkiler içinde olduğu, son beş yılda belediyelere değişik adlarla programlar düzenleyerek 'den ve 'ya kadar CHP'li il ve ilçe belediyelere para karşılığı onlarca program yaptığı ortaya çıkmıştı.

    İHALECİ AYSEVER'E TELEFONLA BİLDİRİLDİ
    Son dakika haberine göre bu gelişmenin ardından Genel Yayın Yönetmeni 'nın, Enver Aysever'i arayarak rahatsızlığını dile getirdiği ve Aysever'in yazarlık sürecini sona erdirdiklerini bildirdiği öğrenildi.

    KOVULDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
    Ayrılığı Enver Aysever sosyal medya hesabından açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlar; Az önce Cumhuriyet gazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı. Gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim."

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