SON DAKİKA: CHP'nin yandaşı Enver Aysever'e 'danışman' kıyağı: Yılda 70 bin lira aldığı ortaya çıktı!





PROGRAMIN SÜRESİNİ UZAT, PARAYI DA ARTTIR!

Eğitim adı altında düzenlenen etkinliklerle sık sık belediye ilişkilerini güçlendiren Aysever, aynı zamanda satılan biletler üzerinden de paralar kazandı. Mudanya Belediyesi'yle "Yazı Akademisi" isimli eğitim programını başlatan Aysever, günde 2'şer saat düzenlenen programlara katılım sayısını 20 kişi ile sınırlandırdı. Böylece programın süresi uzun tutularak elde edilen kazanç artırıldı.



Diğer yandan bu program 4 haftalık 1'inci dönem ve yine 4 haftalık 2'nci dönem şeklinde düzenlendi. CHP'li belediyeler bu şekilde adeta Aysever'e çalışmış oldu.