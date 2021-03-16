CHP'li belediyeler okur-yazar atölyesi yarışına girdi. Hepsi de bir tek konuşmacıyı davet etti. O isim Enver Aysever'di. CHP yandaşı kalemler fenalık geçirdi.

Şişli, Ataşehir, Mudanya ve Mersin'in ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de "Okur-yazarlık Atölyesi" açmak istedi.

İhaleyi, 238 bin 500 TL'ye Enver Aysever'e verdi. CHP'liler de partili yazarlar da tepki gösterdi. İhale iptal edildi.

Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı anlaşmayı açıkladı.

"Benim ihaleyle ilgim yok. Ayda 10 bin lira olacak şekilde 90 bin TL almayı kabul ettim."