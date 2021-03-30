Ancak yaptığımız araştırmalar bu yönde. Peki nasıl oluyor. Genel de hayalet göstergeleri lüks otomobillerde oluyor. Bir müşteri bu oto yedek parça satan yere gittiğinde aracının göstergesinin arızalı olduğunu söylüyor. Genelde bu tür göstergeler hem pahalı hem de fabrikadan gelmesi uzun süre alıyor. Yedek parçacı da bunu bildiği için kendilerinde olmadığını ancak kısa sürede temin edebileceklerini ve daha ucuza bulabileceklerini belirtiyor. Müşterinin kabul etmesinin ardından da sipariş hırsıza bildiriliyor. Araç modeline kadar veriliyor" diye konuştu.