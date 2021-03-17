Enver Aysever, 2015'ten bu yana CHP'li belediyelere dadandı.Sahilleri tek tek dolaştı. Atölye adı altında konuşma yapıp yüzbinlerce lira aldı.
Skandal sadece İstanbul'un ilçelerinde kalmadı. Trakya, Akdeniz ve Ege'ye uzandı.
Aysever'in katettiği mesafe NASA'yı bile kıskandırdı.
KAÇ KİLOMETRE YOL ALDI
MERSİN 2000 KM
MUDANYA 340
TEKİRDAĞ 320
KIRKLARELİ 480
EDİRNE 500
MUĞLA 1420
ÇANAKKALE 820
TOPLAM 5880 KM
İŞTE YAPTIĞI KONUŞMALAR
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