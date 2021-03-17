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    CHP’li belediyeleri haraca bağlayan ’in yaptığı yol Perseverance’ı aratmadı!

    Okur-yazar atölyeleri ile CHP’li belediyeleri haraca bağlayan ’in yaptığı yol ’nın Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance’ı aratmadı.

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    Pers'Enver'ance!

    Enver Aysever, 2015'ten bu yana CHP'li belediyelere dadandı.Sahilleri tek tek dolaştı. Atölye adı altında konuşma yapıp yüzbinlerce lira aldı.



    Skandal sadece İstanbul'un ilçelerinde kalmadı. Trakya, Akdeniz ve Ege'ye uzandı.


    Aysever'in katettiği mesafe NASA'yı bile kıskandırdı.


    KAÇ KİLOMETRE YOL ALDI

    MERSİN 2000 KM

    MUDANYA 340

    TEKİRDAĞ 320

    KIRKLARELİ 480

    EDİRNE 500

    MUĞLA 1420

    ÇANAKKALE 820

    TOPLAM 5880 KM



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