SON DAKİKA: Vatandaşın milyonları çöpe gitti! CHP'li belediyeler Enver Aysever'e çalıştı

Son dakika haberi: Hizmet için göreve geldiğini iddia eden CHP'li belediyelerin yandaş gazeteci-yazar Enver Aysever'i nasıl fonladığı deşifre oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli belediyelerin sponsorluğunda eğitimlere katıldığı belirlendi. Yandaş gazeteci Enver Aysever'in Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Dün ortaya çıkan bu skandalın artından Enver Aysever'e binlerce lira akıtan CHP'li belediyelere Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Datça, Kartal, Kepez, Maltepe, Sarıyer de eklendi.

17.03.2021 12:17 - Son Güncelleme: 17.03.2021 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





