CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu "Kadın mı şiddete uğrayabilir. Kadın mı öldürülebilir. Kadın mı çocuk mu tecavüz edilebilir" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun "Kadın mı şiddete uğrayabilir. Kadın mı öldürülebilir. Kadın mı çocuk mu tecavüz edilebilir." İfadeleri sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayanlar "CHP'yi tarif ediyor" yorumunda bulundular.
PARTİDEKİ TACİZ, TECAVÜZ VE ŞİDDETE KARŞI 3 MAYMUNU OYNUYOR!
İşte CHP'yi karıştıran ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalarak üzerini örtmeye çalıştığı taciz skandalları:
MALTEPE İLÇE YÖNETİCİSİ UMUT K.'NİN TACİZİ
CHP Maltepe İlçe Yöneticisi Umut K.'nin tutuklanmasına neden olan cinsel taciz suçlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Umut K. tutuklanırken hazırlanan iddianamede "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından 24.5 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede cinsel saldırı olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Umut K.'nin mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi.